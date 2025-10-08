Technical Accountant kompensacija in United States Riot Games įmonėje svyruoja nuo $179K per year P3 lygiui iki $246K per year P4 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Riot Games bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
