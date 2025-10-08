Bendrovių katalogas
RingCentral Full-Stack programinės įrangos inžinierius Atlyginimai India vietovėje

Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in India RingCentral įmonėje sudaro ₹2.59M per year L1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2.71M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RingCentral bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
(Pradedančiojo lygis)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

RingCentral kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai RingCentral in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,661,832. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RingCentral Full-Stack programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹2,692,442.

