Ribbon Home Atlyginimai

Ribbon Home atlyginimas svyruoja nuo $149,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $176,400 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ribbon Home. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/29/2025

Produkto vadovas
$176K
Programinės įrangos inžinierius
Median $149K
DUK

Didžiausią atlyginimą Ribbon Home gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $176,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ribbon Home yra $162,700.

