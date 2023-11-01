Bendrovių katalogas
RIB Software
    Apie

    RIB Software is a global provider of 5D BIM enterprise software for the building and construction industries. Their flagship product, iTWO, is a cloud-based Big Data BIM 5D enterprise solution.

    http://rib-software.com
    Svetainė
    1961
    Įkūrimo metai
    1,978
    Darbuotojų skaičius
    Būstinė

