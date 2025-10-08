Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Research Innovations įmonėje sudaro $164K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $173K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Research Innovations bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***