Replicant
Replicant Atlyginimai

Replicant atlyginimas svyruoja nuo $73,738 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $306,000 Pardavimų inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Replicant. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $103K
Produkto dizaineris
$84.3K
Produkto vadovas
$251K

Pardavimai
$73.7K
Pardavimų inžinierius
$306K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$139K
Sprendimų architektas
$84.1K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Replicant kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Didžiausią atlyginimą Replicant gauna Pardavimų inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $306,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Replicant yra $103,013.

