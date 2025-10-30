Bendrovių katalogas
Renaissance Learning
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • UX tyrinėtojas

  • Visi UX tyrinėtojas atlyginimai

Renaissance Learning UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in United States Renaissance Learning įmonėje svyruoja nuo $120K iki $168K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Renaissance Learning bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$130K - $151K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$120K$130K$151K$168K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau UX tyrinėtojas pateikimų įmonėje Renaissance Learning kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Renaissance Learning?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus UX tyrinėtojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Renaissance Learning in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $168,314. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Renaissance Learning UX tyrinėtojas pozicijai in United States yra $120,224.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Renaissance Learning

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai