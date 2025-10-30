Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $388K per year Engineering Manager III lygiui iki $553K per year Director of Engineering lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $415K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)