Remitly
Remitly Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $388K per year Engineering Manager III lygiui iki $553K per year Director of Engineering lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $415K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Remitly in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $552,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Remitly Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $405,000.

Kiti ištekliai