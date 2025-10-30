Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $163K per year L1 lygiui iki $412K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $225K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
