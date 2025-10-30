Bendrovių katalogas
Remitly
Remitly Produkto vadovas Atlyginimai

Produkto vadovas kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $102K per year L1 lygiui iki $419K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $174K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Product Manager I
$102K
$102K
$0
$0
L2
Product Manager II
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
Senior Product Manager
$306K
$189K
$118K
$0
L4
Staff Product Manager
$343K
$206K
$138K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Remitly in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $475,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Remitly Produkto vadovas pozicijai in United States yra $280,000.

Kiti ištekliai