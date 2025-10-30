Bendrovių katalogas
Remitly
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Finansų analitikas

  • Visi Finansų analitikas atlyginimai

Remitly Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in Israel Remitly įmonėje svyruoja nuo ₪313K iki ₪445K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₪354K - ₪403K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₪313K₪354K₪403K₪445K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Finansų analitikas pateikimų įmonėje Remitly kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪68.9K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪75.8K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Finansų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Remitly in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪444,854. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Remitly Finansų analitikas pozicijai in Israel yra ₪312,906.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Remitly

Susijusios bendrovės

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai