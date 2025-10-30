Duomenų analitikas kompensacija in United States Remitly įmonėje svyruoja nuo $173K per year L2 lygiui iki $150K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $163K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Remitly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Remitly kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)