Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in India Reliance Industries Limited įmonėje svyruoja nuo ₹557K iki ₹812K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reliance Industries Limited bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹640K - ₹729K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹557K₹640K₹729K₹812K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Reliance Industries Limited?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Reliance Industries Limited in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹811,774. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Reliance Industries Limited Žmogiškieji ištekliai pozicijai in India yra ₹557,235.

