Reify Health
Reify Health Atlyginimai

Reify Health atlyginimas svyruoja nuo $105,525 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $161,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Reify Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $161K
Duomenų mokslininkas
$147K
Produkto vadovas
$106K

Didžiausią atlyginimą Reify Health gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $161,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Reify Health yra $147,360.

