Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United States REI Systems įmonėje svyruoja nuo $144K iki $198K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą REI Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$157K - $186K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$144K$157K$186K$198K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai REI Systems in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija REI Systems Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $144,480.

Kiti ištekliai