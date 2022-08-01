Bendrovių katalogas
Regrow
Regrow Atlyginimai

Regrow atlyginimas svyruoja nuo $132,098 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinerijos vadovas žemiausiame taške iki $223,875 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Regrow. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Žmogiškieji ištekliai
$224K
Personalo specialistas
$159K
Programinės įrangos inžinierius
$136K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$132K
DUK

Didžiausią atlyginimą Regrow gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $223,875. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Regrow yra $147,668.

