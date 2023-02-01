Bendrovių katalogas
Regalix
Regalix Atlyginimai

Regalix atlyginimas svyruoja nuo $3,649 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $9,563 Duomenų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Regalix. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/25/2025

Klientų aptarnavimas
$3.6K
Duomenų analitikas
$9.6K
Programinės įrangos inžinierius
$7K

DUK

Didžiausią atlyginimą Regalix gauna Duomenų analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $9,563. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Regalix yra $6,978.

