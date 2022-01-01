Bendrovių katalogas
REEF
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

REEF Atlyginimai

REEF atlyginimas svyruoja nuo $72,000 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $225,106 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų REEF. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Verslo analitikas
Median $72K
Produkto vadovas
Median $85K
Projektų vadovas
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pardavimai
$225K
Programinės įrangos inžinierius
Median $80K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
Options

REEF kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą REEF gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $225,106. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija REEF yra $85,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų REEF

Susijusios bendrovės

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai