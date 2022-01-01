REEF Atlyginimai

REEF atlyginimas svyruoja nuo $72,000 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $225,106 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų REEF. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
REEF kompanijoje Options taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (1.67% kas mėnesį)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (1.67% kas mėnesį)
