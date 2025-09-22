Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Reddit įmonėje svyruoja nuo $179K iki $255K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reddit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
100%
METAI 1
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
