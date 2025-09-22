Bendrovių katalogas
Reddit
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Personalo specialistas

  • Visi Personalo specialistas atlyginimai

Reddit Personalo specialistas Atlyginimai

Personalo specialistas kompensacija in United States Reddit įmonėje sudaro $143K per year IC3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $145K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reddit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Reddit logotipas

$20K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Personalo specialistas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Personalo specialistas in Reddit in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $254,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reddit per il ruolo Personalo specialistas in United States è $140,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Reddit

Susijusios bendrovės

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai