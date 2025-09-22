Produkto vadovas kompensacija in United States Reddit įmonėje svyruoja nuo $384K per year IC1 lygiui iki $445K per year IC5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $478K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reddit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
$316K
$210K
$106K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
100%
METAI 1
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:
100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Vesting Schedule 100% after year 1.