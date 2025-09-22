Bendrovių katalogas
Reddit
Reddit Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas kompensacijos in United States paketo suma Reddit įmonėje yra $140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reddit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Reddit
Finance Analyst
hidden
Iš viso per metus
$140K
Lygis
-
Bazinis
$140K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Reddit?
Reddit logotipas

$20K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Vesting Schedule 100% after year 1.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Reddit in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $225,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Reddit Finansų analitikas pozicijai in United States yra $140,000.

