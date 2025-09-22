Bendrovių katalogas
Reddit
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

Reddit Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United States Reddit įmonėje svyruoja nuo $214K iki $298K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Reddit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$229K - $270K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$214K$229K$270K$298K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Duomenų analitikas pateikimų įmonėje Reddit kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Reddit logotipas

$20K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Reddit in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $297,943. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Reddit Duomenų analitikas pozicijai in United States yra $213,908.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Reddit

Susijusios bendrovės

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai