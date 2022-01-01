Bendrovių katalogas
Reddit Atlyginimai

Reddit atlyginimas svyruoja nuo $125,899 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $874,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Reddit. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/29/2025

Reddit logotipas

Programinės įrangos inžinierius
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Duomenų mokslininkas
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Produkto dizaineris
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $515K
Pardavimai
IC3 $176K
IC4 $175K
Duomenų mokslo vadovas
Median $450K
UX tyrinėtojas
Median $260K
Finansų analitikas
Median $140K
Projektų vadovas
Median $145K
Personalo specialistas
Median $145K
Buhalteris
Median $154K

Techninis buhalteris

Duomenų analitikas
$250K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$210K
Programų vadovas
$201K
Kibernetinio saugumo analitikas
$222K
Sprendimų architektas
$147K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$176K
Teisių įgijimo grafikas

100%

METAI 1

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 1 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 100% teisės įgyjamos 1st-METAI (100.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Reddit kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

