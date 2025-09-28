Bendrovių katalogas
Rebellion Defense
Rebellion Defense Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States Rebellion Defense įmonėje svyruoja nuo $140K iki $191K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rebellion Defense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $182K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$140K$150K$182K$191K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Rebellion Defense?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Rebellion Defense in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $191,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rebellion Defense Rinkodara pozicijai in United States yra $140,250.

