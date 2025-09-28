Bendrovių katalogas
Rebellion Defense
Rebellion Defense Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United States Rebellion Defense įmonėje svyruoja nuo $142K iki $198K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rebellion Defense bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$152K - $179K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$142K$152K$179K$198K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Rebellion Defense?

DUK

The highest paying salary package reported for a Žmogiškieji ištekliai at Rebellion Defense in United States sits at a yearly total compensation of $197,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebellion Defense for the Žmogiškieji ištekliai role in United States is $141,960.

