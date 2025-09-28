Produkto vadovas kompensacija in United States realtor.com įmonėje svyruoja nuo $247K per year T3 lygiui iki $294K per year T7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $285K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą realtor.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
