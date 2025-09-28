Duomenų mokslininkas kompensacija in United States realtor.com įmonėje svyruoja nuo $141K per year T2 lygiui iki $196K per year T5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $181K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą realtor.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
