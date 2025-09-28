Bendrovių katalogas
Realtek Semiconductor
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Realtek Semiconductor Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Taiwan paketo suma Realtek Semiconductor įmonėje yra NT$3.37M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Realtek Semiconductor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Iš viso per metus
NT$3.37M
Lygis
hidden
Bazinis
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Priedas
NT$1.93M
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programinės įrangos inžinerijos vadovas ve společnosti Realtek Semiconductor in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$6,032,253. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Realtek Semiconductor pro pozici Programinės įrangos inžinerijos vadovas in Taiwan je NT$3,452,487.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Realtek Semiconductor

Susijusios bendrovės

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai