Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Taiwan paketo suma Realtek Semiconductor įmonėje yra NT$2.34M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Realtek Semiconductor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Iš viso per metus
NT$2.34M
Lygis
L7
Bazinis
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Priedas
NT$0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Tinklų inžinierius

DUK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Programinės įrangos inžinierius la Realtek Semiconductor in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$4,566,712. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realtek Semiconductor pentru rolul de Programinės įrangos inžinierius in Taiwan este NT$1,658,130.

Kiti ištekliai