Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas kompensacijos in Taiwan paketo suma Realtek Semiconductor įmonėje yra NT$3.42M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Realtek Semiconductor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Iš viso per metus
NT$3.42M
Lygis
8
Bazinis
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Priedas
NT$1.52M
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
14 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Realtek Semiconductor in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$5,207,790. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Realtek Semiconductor Projektų vadovas pozicijai in Taiwan yra NT$3,308,468.

Kiti ištekliai