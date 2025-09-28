Bendrovių katalogas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Taiwan Realtek Semiconductor įmonėje svyruoja nuo NT$1.92M iki NT$2.78M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Realtek Semiconductor bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$2.17M - NT$2.52M
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$1.92MNT$2.17MNT$2.52MNT$2.78M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

NT$5.08M

Kokie yra karjeros lygiai Realtek Semiconductor?

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Realtek Semiconductor in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,779,696. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Realtek Semiconductor Produkto vadovas pozicijai in Taiwan yra NT$1,915,421.

