Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Real Chemistry įmonėje svyruoja nuo $227K iki $322K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Real Chemistry bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!