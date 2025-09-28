Bendrovių katalogas
Real Chemistry
Real Chemistry Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United States Real Chemistry įmonėje svyruoja nuo $166K iki $236K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Real Chemistry bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$188K - $214K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$166K$188K$214K$236K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Real Chemistry?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Real Chemistry in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $236,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Real Chemistry Projektų vadovas pozicijai in United States yra $166,000.

