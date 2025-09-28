Bendrovių katalogas
Real Chemistry
Real Chemistry Information Technologist (IT) Atlyginimai

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija Real Chemistry įmonėje svyruoja nuo CA$121K iki CA$166K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Real Chemistry bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$131K - CA$155K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$121KCA$131KCA$155KCA$166K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$227K

Kokie yra karjeros lygiai Real Chemistry?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Real Chemistry siekia metinę bendrą kompensaciją CA$165,569. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Real Chemistry jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai yra CA$120,937.

Kiti ištekliai