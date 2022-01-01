Bendrovių katalogas
RBC
Ar Bi Si Atlyginimai

RBC atlyginimas svyruoja nuo $36,123 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $201,000 Štabo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ar Bi Si. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/24/2025

Programinės įrangos inžinierius
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Verslo analitikas
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produkto vadovas
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Duomenų mokslininkas
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finansų analitikas
Median $64.3K

Risk Analyst

Produkto dizaineris
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX dizaineris

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $127K
Duomenų analitikas
Median $57.7K
Projektų vadovas
Median $71.1K
Investicijų banko specialistas
Median $75.1K
Sprendimų architektas
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX tyrinėtojas
Median $86.7K
Aktuaras
Median $68.7K
Buhalteris
Median $71K
Verslo operacijos
Median $51.1K
Klientų aptarnavimas
Median $38K
Rinkodara
Median $101K
Pardavimai
Median $36.1K
Programų vadovas
Median $138K
Verslo operacijų vadovas
Median $99K
Techninių programų vadovas
Median $100K
Duomenų mokslo vadovas
Median $82.1K
Administracijos asistentas
$38.3K
Verslo plėtra
$44.7K
Štabo vadovas
$201K
Korporacijų plėtra
$110K
Grafikos dizaineris
$48.9K
Žmogiškieji ištekliai
$200K
Teisiniai reikalai
$56.8K
Valdymo konsultantas
$44.4K
Rinkodaros operacijos
Median $69.5K
Partnerių vadovas
$113K
Produkto dizaino vadovas
$164K
Techninis rašytojas
$45.2K
Bendras atlygis
$95.6K
Rizikos kapitalo investuotojas
$121K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

RBC kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą RBC gauna Štabo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RBC yra $79,163.

