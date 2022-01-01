Razorpay Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Razorpay va da $4,880 in compensazione totale all'anno per un Rinkodaros operacijos all'estremità inferiore a $200,862 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Razorpay. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $101K
Produkto vadovas
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produkto dizaineris
Median $44.8K

UX dizaineris

Verslo analitikas
Median $22.8K
Duomenų mokslininkas
Median $33.9K
Techninis programų vadovas
Median $58.2K
Verslo plėtra
$73.2K
Duomenų analitikas
$14K
Duomenų mokslo vadovas
$194K
Žmogiškieji ištekliai
$76.3K
Vadybos konsultantas
$63.8K
Marketingas
$33.6K
Rinkodaros operacijos
$4.9K
Produkto dizaino vadovas
$67.4K
Programų vadovas
$29.6K
Projektų vadovas
$24.5K
Pardavimai
$141K
Sprendimų architektas
$201K
Techninis rašytojas
$29.4K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Razorpay, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Razorpay è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $200,862. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Razorpay è di $63,845.

