Bendrovių katalogas
Rapyd
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Rapyd Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United Arab Emirates paketo suma Rapyd įmonėje yra AED 441K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rapyd bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Iš viso per metus
AED 441K
Lygis
Backend Developer
Bazinis
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Priedas
AED 0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Rapyd in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 516,795. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rapyd Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United Arab Emirates yra AED 431,998.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Rapyd

Susijusios bendrovės

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • PayPal
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai