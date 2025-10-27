Bendrovių katalogas
RAPP
Vidutinė Reklamos tekstų rašytojas bendra kompensacija in United Arab Emirates RAPP įmonėje svyruoja nuo AED 101K iki AED 140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RAPP bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 108K - AED 127K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 101KAED 108KAED 127KAED 140K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai RAPP?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Reklamos tekstų rašytojas pozicijai RAPP in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 140,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija RAPP Reklamos tekstų rašytojas pozicijai in United Arab Emirates yra AED 100,800.

