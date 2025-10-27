Vidutinė Reklamos tekstų rašytojas bendra kompensacija in United Arab Emirates RAPP įmonėje svyruoja nuo AED 101K iki AED 140K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą RAPP bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!