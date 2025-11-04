Bendrovių katalogas
Rakuten Americas
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Rakuten Americas Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in United States Rakuten Americas įmonėje svyruoja nuo $148K iki $211K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Rakuten Americas bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$169K - $198K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$148K$169K$198K$211K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Rakuten Americas?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Rakuten Americas in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $210,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Rakuten Americas Duomenų mokslo vadovas pozicijai in United States yra $147,600.

