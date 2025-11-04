Bendrovių katalogas
Raksul
  Produkto vadovas
  Produkto vadovas

  Produkto vadovas atlyginimai

Raksul Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Japan paketo suma Raksul įmonėje yra ¥10.76M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Raksul bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Iš viso per metus
¥10.76M
Lygis
G4
Bazinis
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Priedas
¥0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Raksul in Japan siekia metinę bendrą kompensaciją ¥12,700,575. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Raksul Produkto vadovas pozicijai in Japan yra ¥10,757,930.

