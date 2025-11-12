Bendrovių katalogas
Radix
Radix Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Brazil paketo suma Radix įmonėje yra R$126K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Radix bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Iš viso per metus
R$126K
Lygis
Senior
Bazinis
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Priedas
R$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai Radix in Brazil siekia metinę bendrą kompensaciją R$228,092. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Radix Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in Brazil yra R$125,571.

