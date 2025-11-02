Bendrovių katalogas
Qvella Corporation
Qvella Corporation Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Canada Qvella Corporation įmonėje svyruoja nuo CA$50.3K iki CA$71.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qvella Corporation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$56.9K - CA$64.8K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$50.3KCA$56.9KCA$64.8KCA$71.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Qvella Corporation in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$71,465. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qvella Corporation Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Canada yra CA$50,268.

