Qualtrics
  • Software Test Engineer

  • Visi Software Test Engineer atlyginimai

Qualtrics Software Test Engineer Atlyginimai

Vidutinė Software Test Engineer kompensacijos in United States paketo suma Qualtrics įmonėje yra $136K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Iš viso per metus
$136K
Lygis
L4
Bazinis
$124K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$12K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Qualtrics?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Software Test Engineer pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Software Test Engineer pozicijai Qualtrics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $207,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualtrics jobFamilies.Software Test Engineer pozicijai in United States yra $136,000.

Kiti ištekliai