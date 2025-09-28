Pardavimai kompensacija in United States Qualtrics įmonėje svyruoja nuo $138K per year L3 lygiui iki $390K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $138K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)