Qualtrics Pardavimai Atlyginimai

Pardavimai kompensacija in United States Qualtrics įmonėje svyruoja nuo $138K per year L3 lygiui iki $390K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $138K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Pardavimai en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $389,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Pardavimai in United States es $100,300.

