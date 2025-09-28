Bendrovių katalogas
Qualtrics
Qualtrics Žmonių operacijos Atlyginimai

Vidutinė Žmonių operacijos bendra kompensacija Qualtrics įmonėje svyruoja nuo A$144K iki A$205K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

A$165K - A$193K
Australia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
A$144KA$165KA$193KA$205K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

A$249K

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmonių operacijos pozicijai Qualtrics siekia metinę bendrą kompensaciją A$205,024. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualtrics Žmonių operacijos pozicijai yra A$143,692.

