Bendrovių katalogas
Qualtrics
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

Qualtrics Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 1 daugiau Duomenų mokslininkas pateikimų įmonėje Qualtrics kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

SGD 210K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Qualtrics in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 135,972. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualtrics Duomenų mokslininkas pozicijai in Singapore yra SGD 99,635.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Qualtrics

Susijusios bendrovės

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai