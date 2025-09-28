Bendrovių katalogas
Qualtrics Verslo operacijų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Verslo operacijų vadovas bendra kompensacija Qualtrics įmonėje svyruoja nuo MX$1.07M iki MX$1.45M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualtrics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualtrics kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Qualtrics siekia metinę bendrą kompensaciją MXMX$28,148,574. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualtrics Verslo operacijų vadovas pozicijai yra MXMX$20,626,107.

