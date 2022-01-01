Qualia Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Qualia atlyginimas svyruoja nuo $55,275 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $256,959 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Qualia. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/18/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $170K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $200K
Klientų aptarnavimas
$55.3K

Duomenų mokslininkas
$118K
Rinkodara
$102K
Personalo specialistas
Median $155K
Pardavimai
$85.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$257K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Qualia kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

The highest paying role reported at Qualia is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualia is $136,300.

Kiti ištekliai