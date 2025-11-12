Bendrovių katalogas
Qualcomm Mobilių programėlių dizaineris Atlyginimai United States vietovėje

Vidutinė Mobilių programėlių dizaineris kompensacijos in United States paketo suma Qualcomm įmonėje yra $195K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Qualcomm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Iš viso per metus
$195K
Lygis
Sr Stagg
Bazinis
$195K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
15 Metai
Patirties metai
17 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.65% kas pusmetį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.65% kas pusmetį)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Qualcomm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mobilių programėlių dizaineris pozicijai Qualcomm in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $527,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Qualcomm Mobilių programėlių dizaineris pozicijai in United States yra $257,000.

